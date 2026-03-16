Больше 200 "комфортных школ" построили по всему Казахстану за два последних года. Учебные заведения стали физическим воплощением новых форматов и стандартов, внедренных в отечественное образование. Вместо простых кабинетов труда: залы хореографии и учебные гончарные мастерские. На смену общим раздевалкам пришли безопасные гардеробы и индивидуальные шкафчики для вещей. В этом выпуске программы "Важная тема" предлагаем обсудить организацию образовательного процесса для школьников. В студии BAQ.kz - старший научный сотрудник Центра научно-методического сопровождения Национальной академии образования имени И.Алтынсарина Айгерим Нургалиева.