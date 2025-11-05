  • 5 Ноября, 18:50

Важная тема: Как журналистика ищет баланс между ИИ и человеком

Сегодня, 17:30
коллаж BAQ.KZ
Сегодня, 17:30
Фото: коллаж BAQ.KZ

В эфире программы "Важная Тема" на BAQ.kz мы обсудим, как искусственный интеллект меняет журналистику – от создания новостей до проверки фактов. Наш гость – Боян Бркич, руководитель бюро Euronews в Казахстане.

Поговорим о том, можно ли доверять новостям, созданным с помощью ИИ, какие технологии уже используют международные репортёры и станет ли искусственный интеллект угрозой для профессии журналиста – или, наоборот, её новым шансом.

