В эфире программы "Важная Тема" на BAQ.kz мы обсудим, как искусственный интеллект меняет журналистику – от создания новостей до проверки фактов. Наш гость – Боян Бркич, руководитель бюро Euronews в Казахстане.

Поговорим о том, можно ли доверять новостям, созданным с помощью ИИ, какие технологии уже используют международные репортёры и станет ли искусственный интеллект угрозой для профессии журналиста – или, наоборот, её новым шансом.