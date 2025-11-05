Важная тема: Как журналистика ищет баланс между ИИ и человеком
Сегодня, 17:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:30Сегодня, 17:30
107Фото: коллаж BAQ.KZ
В эфире программы "Важная Тема" на BAQ.kz мы обсудим, как искусственный интеллект меняет журналистику – от создания новостей до проверки фактов. Наш гость – Боян Бркич, руководитель бюро Euronews в Казахстане.
Поговорим о том, можно ли доверять новостям, созданным с помощью ИИ, какие технологии уже используют международные репортёры и станет ли искусственный интеллект угрозой для профессии журналиста – или, наоборот, её новым шансом.
Самое читаемое
- Сколько нужно зарабатывать, чтобы банк одобрил ипотеку в Казахстане в 2025 году
- Рост почти 80% за год: ломбарды в Казахстане заработали больше банков?
- Женщина зарезала сожителя в Акмолинской области
- 12-летняя девочка попала под колёса авто на пешеходном переходе в Алматы
- Бектенов поручил акимам восьми регионов ускорить приватизацию футбольных клубов