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«Важная тема»: Какие инициативы могут выдвигать члены Халық Кеңесі

Разговор с участником новой организации.

2 Октября 2026, 13:23
АВТОР
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BAQ.kz 2 Октября 2026, 13:23
2 Октября 2026, 13:23
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Фото: BAQ.kz

Цели и задачи Қазақстан Халық Кеңесі обсуждаем сегодня в программе «Важная тема». Для чего создана новая организация, какие функции она будет выполнять и как устроена ее работа? Обладают ли ее участники должностными полномочиями? На эти и другие вопросы отвечает самый молодой член Қазақстан Халық Кеңесі Жандос Актаев.


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