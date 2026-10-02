«Важная тема»: Какие инициативы могут выдвигать члены Халық Кеңесі
Разговор с участником новой организации.
2 Октября 2026, 13:23
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2 Октября 2026, 13:232 Октября 2026, 13:23
188Фото: BAQ.kz
Цели и задачи Қазақстан Халық Кеңесі обсуждаем сегодня в программе «Важная тема». Для чего создана новая организация, какие функции она будет выполнять и как устроена ее работа? Обладают ли ее участники должностными полномочиями? На эти и другие вопросы отвечает самый молодой член Қазақстан Халық Кеңесі Жандос Актаев.
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