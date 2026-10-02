«Важная тема»: Какие инициативы могут выдвигать члены Халық Кеңесі

Цели и задачи Қазақстан Халық Кеңесі обсуждаем сегодня в программе «Важная тема». Для чего создана новая организация, какие функции она будет выполнять и как устроена ее работа? Обладают ли ее участники должностными полномочиями? На эти и другие вопросы отвечает самый молодой член Қазақстан Халық Кеңесі Жандос Актаев.



