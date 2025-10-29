  • 29 Октября, 16:35

Важная тема Live: Будущее казахстанской нефти — рост, спад или трансформация?

Говорим о пике добычи и перспективах переработки.

В эфире программы "Важная тема Live" обсудим текущее состояние нефтяной отрасли, перспективы переработки и вызовы, стоящие перед страной после 2030 года. Гость программы председатель Президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков.

