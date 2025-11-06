Важная тема LIVE: Что смотрят люди сегодня и почему юмор больше не спасает ТВ?
Сегодня, 14:46
В гостях у передвижной студии BAQ.kz на Astana Media Week Ерлан Игисинов, медиаменеджер и журналист. На одной из сессий, в которой эксперт принял участие, обсуждался контент, который сегодня пользуется большой популярностью у зрителей. Почему комедии, как жанр, скоро станут не актуальны? А так же какой ущерб терпят стриминги от пиратства в сети? Подробности узнаете в новом выпуске программы "Важная тема Live".
