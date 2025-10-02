Команда BAQ.kz продолжает работать на XVI Евразийском форуме KAZENERGY в Астане. В гостях у мобильной студии программы "Важная тема" политолог и энергоэксперт Алмаз Абилдаев.

Вместе с ним подведем итоги первых панельных сессий, рассмотрим перспективы для развития отечественной энергетики и обсудим стоит ли нашей стране полностью отказываться от угля.

Qazcontent - генеральный инфопартнер KEW-2025.