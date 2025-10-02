LIVE LIVE
LIVE
  • 2 Октября, 14:12

Важная тема LIVE: Два главных направления для развития энергетики Казахстана

Сегодня, 13:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 13:49
Сегодня, 13:49
54
Фото: BAQ.KZ

Команда BAQ.kz продолжает работать на XVI Евразийском форуме KAZENERGY в Астане. В гостях у мобильной студии программы "Важная тема" политолог и энергоэксперт Алмаз Абилдаев. 
Вместе с ним подведем итоги первых панельных сессий, рассмотрим перспективы для развития отечественной энергетики и обсудим стоит ли нашей стране полностью отказываться от угля.

Qazcontent - генеральный инфопартнер KEW-2025.

Самое читаемое

Наверх