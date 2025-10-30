В Казахстане принят закон об искусственном интеллекте, который станет основой для регулирования этой сферы. В эфире программы "Важная тема LIVE" заместитель председателя Ассоциации по развитию искусственного интеллекта Qaz.AI Анар Тулеубаева расскажет о ключевых положениях нового закона и о том, какие изменения ждут страну в ближайшие годы.