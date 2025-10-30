"Важная тема LIVE": Как будет работать закон об искусственном интеллекте
Также обсуждаем, как закон повлияет на развитие отечественных ИИ-платформ, цифровую безопасность и доверие к новым технологиям.
Сегодня, 15:37
Фото: коллаж BAQ.KZ
В Казахстане принят закон об искусственном интеллекте, который станет основой для регулирования этой сферы. В эфире программы "Важная тема LIVE" заместитель председателя Ассоциации по развитию искусственного интеллекта Qaz.AI Анар Тулеубаева расскажет о ключевых положениях нового закона и о том, какие изменения ждут страну в ближайшие годы.
