"Важная тема LIVE": Как будут работать нормы закона о запрете "пропаганды" ЛГБТ в Казахстане
Разбираемся о том, что подразумевается под понятием "пропаганда".
Сегодня, 11:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:55Сегодня, 11:55
111Фото: коллаж BAQ.KZ
В Казахстане продолжается обсуждение поправок, предусматривающих административную ответственность за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации и педофилии. О том, как проходила работа над законопроектом, какие вопросы остаются открытыми и как будут определять понятие "пропаганды", – в эфире программы "Важная Тема LIVE" расскажет депутат Мажилиса Ирина Смирнова.
Самое читаемое
- В Судане боевики убили 2000 мирных жителей
- Проректор Университета Ковентри: Казахстан создаёт экосистему знаний для международного образования
- Дожди, туман и сильный ветер: "Казгидромет" предупредил о непогоде в регионах
- Реформа без перехода: как жилищные выплаты превратились в проблему для военных
- Что говорят в Генпрокуратуре о смерти Ержана Бабакумарова?