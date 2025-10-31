В Казахстане продолжается обсуждение поправок, предусматривающих административную ответственность за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации и педофилии. О том, как проходила работа над законопроектом, какие вопросы остаются открытыми и как будут определять понятие "пропаганды", – в эфире программы "Важная Тема LIVE" расскажет депутат Мажилиса Ирина Смирнова.