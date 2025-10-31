  • 31 Октября, 13:29

"Важная тема LIVE": Как будут работать нормы закона о запрете "пропаганды" ЛГБТ в Казахстане

Разбираемся о том, что подразумевается под понятием "пропаганда".

Сегодня, 11:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
коллаж BAQ.KZ Сегодня, 11:55
Сегодня, 11:55
111
Фото: коллаж BAQ.KZ

В Казахстане продолжается обсуждение поправок, предусматривающих административную ответственность за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации и педофилии. О том, как проходила работа над законопроектом, какие вопросы остаются открытыми и как будут определять понятие "пропаганды", – в эфире программы "Важная Тема LIVE" расскажет депутат Мажилиса Ирина Смирнова. 

Самое читаемое

Наверх