Важная тема LIVE: Как будут работать новые правила пенсионных выплат в РК?
Сегодня, 10:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:54Сегодня, 10:54
98Фото: коллаж BAQ.KZ
С 1 сентября в Казахстане вступили в силу новые правила пенсионных выплат. Что они означают для граждан? Как теперь будут пересчитываться пенсии, и какие изменения ждут систему в ближайшие годы? Об этом – новый выпуск программы "Важная тема LIVE" на BAQ.kz. На наши вопросы ответит управляющий директор – директор филиала АО "ЕНПФ" в городе Астана Мурат Шарипов.
Самое читаемое
- Визит Токаева в США: контракты на миллиарды и новые партнёрства
- Стало известно, когда могут дать отопление в Астане
- Зульфия Сулейменова освобождена от должности советника Президента РК
- Цены на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" прокомментировал первый вице-министр нацэкономики
- Казахстанский гвардеец завоевал бронзу на Кубке мира по самбо