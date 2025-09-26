  • 26 Сентября, 11:36

Важная тема LIVE: Как будут работать новые правила пенсионных выплат в РК?

Фото: коллаж BAQ.KZ

С 1 сентября в Казахстане вступили в силу новые правила пенсионных выплат. Что они означают для граждан? Как теперь будут пересчитываться пенсии, и какие изменения ждут систему в ближайшие годы? Об этом – новый выпуск программы "Важная тема LIVE" на BAQ.kz. На наши вопросы ответит управляющий директор – директор филиала АО "ЕНПФ" в городе Астана Мурат Шарипов.

