Что такое "кризис доверия" и как он может повлиять на экономику и уровень благосостояния казахстанцев? Председатель Ассоциации профессионалов PR и медиа Акерке Берлибай точно знает ответ. В этом выпуске программы "Важная тема Live" вместе с ней обсуждаем международные рейтинги, влияние на них нейросетей и отечественную модель оценки доверия, которая скоро начнет работу. Подробности в материале BAQ.kz.