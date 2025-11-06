Важная тема LIVE: Как будут замерять доверие казахстанцев к медиа и бизнесу
Сегодня, 16:10
59Фото: BAQ.kz
Что такое "кризис доверия" и как он может повлиять на экономику и уровень благосостояния казахстанцев? Председатель Ассоциации профессионалов PR и медиа Акерке Берлибай точно знает ответ. В этом выпуске программы "Важная тема Live" вместе с ней обсуждаем международные рейтинги, влияние на них нейросетей и отечественную модель оценки доверия, которая скоро начнет работу. Подробности в материале BAQ.kz.
