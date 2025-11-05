Важная тема LIVE: Как искусственный интеллект меняет медиа будущего
Сегодня, 16:20
Какой контент будет популярен у зрителей в ближайшие годы и причем здесь искусственный интеллект? Эти вопросы в ближайшие три дня будут обсуждать в Астане на традиционной неделе Astana Media Week. В этом году там заявлено порядка 1000 участников. Это журналисты, медиа менеджеры, работники пиар-служб. В гостях у передвижной студии BAQ.kz сегодня Сандугаш Рахимжанова, контент-директор онлайн-платформы TV+. В очередном выпуске программы "Важная тема Live" она расскажет какой процент фейковых данных могут дать нейросети, сохранится ли классическое телевидение и как сегодня журналистам работать с информацией?
