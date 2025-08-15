Важная тема LIVE: Как казахстанцы могут использовать свои конституционные права
В этом году исполняется 30 лет со дня ее принятия.
Сегодня, 13:04
В прямом эфире программы "Важная тема LIVE" вместе с членом совета сенаторов, старшим научным сотрудником Института законодательства и правовой информации Дулатом Куставлетовым обсудили ключевые аспекты Конституции Казахстана. В этом году исполняется 30 лет со дня ее принятия.
Речь шла о том, как менялся главный закон страны за три десятилетия, что должен знать о нем каждый гражданин, а также какие поправки стали наиболее значимыми.
Особое внимание было уделено тому, как последние конституционные реформы отразились на жизни казахстанцев.
