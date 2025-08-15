LIVE LIVE
Важная тема LIVE: Как казахстанцы могут использовать свои конституционные права

В этом году исполняется 30 лет со дня ее принятия.

В прямом эфире программы "Важная тема LIVE" вместе с членом совета сенаторов, старшим научным сотрудником Института законодательства и правовой информации Дулатом Куставлетовым обсудили ключевые аспекты Конституции Казахстана. В этом году исполняется 30 лет со дня ее принятия.

Речь шла о том, как менялся главный закон страны за три десятилетия, что должен знать о нем каждый гражданин, а также какие поправки стали наиболее значимыми.

Особое внимание было уделено тому, как последние конституционные реформы отразились на жизни казахстанцев.

 

