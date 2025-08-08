  • 8 Августа, 18:24

Важная тема LIVE: Как работает посмертное донорство в Казахстане?

Обсуждаем, как работает система посмертного донорства в Казахстане, кто может стать донором и что говорит закон о согласии после смерти.

Сегодня, 17:38
АВТОР
BAQ.KZ.
Сегодня, 17:38
123
Фото: BAQ.KZ.

Сегодня в прямом эфире программы "Важная тема" обсуждаем, как в Казахстане работает система посмертного донорства органов.

Вместе с директором Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медуслуг Министерства здравоохранения РК Айдаром Ситказиновым говорим о правовых механизмах, презумпции согласия, порядке получения органов и защите прав как донора, так и реципиента.

Зрители узнают:
– кто может стать донором после смерти;
– как принимается решение о заборе органов;
– как распределяются органы между пациентами;
– кто контролирует соответствие всем медицинским и юридическим нормам.

Не пропустите прямой эфир на BAQ.KZ.

