Сегодня в прямом эфире программы "Важная тема" обсуждаем, как в Казахстане работает система посмертного донорства органов.

Вместе с директором Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медуслуг Министерства здравоохранения РК Айдаром Ситказиновым говорим о правовых механизмах, презумпции согласия, порядке получения органов и защите прав как донора, так и реципиента.

Зрители узнают:

– кто может стать донором после смерти;

– как принимается решение о заборе органов;

– как распределяются органы между пациентами;

– кто контролирует соответствие всем медицинским и юридическим нормам.

Не пропустите прямой эфир на BAQ.KZ.