Важная тема LIVE: Как работает посмертное донорство в Казахстане?
Обсуждаем, как работает система посмертного донорства в Казахстане, кто может стать донором и что говорит закон о согласии после смерти.
Сегодня, 17:38
Сегодня в прямом эфире программы "Важная тема" обсуждаем, как в Казахстане работает система посмертного донорства органов.
Вместе с директором Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медуслуг Министерства здравоохранения РК Айдаром Ситказиновым говорим о правовых механизмах, презумпции согласия, порядке получения органов и защите прав как донора, так и реципиента.
Зрители узнают:
– кто может стать донором после смерти;
– как принимается решение о заборе органов;
– как распределяются органы между пациентами;
– кто контролирует соответствие всем медицинским и юридическим нормам.
Не пропустите прямой эфир на BAQ.KZ.
