Важная тема LIVE: Какие изменения ждут женский чемпионат Казахстана
Сегодня, 16:41
В прямом эфире программы "Важная тема LIVE" подвели итоги чемпионата Казахстана по футболу среди женщин, передает BAQ.KZ.
Вместе со спортивным менеджером женской лиги Казахстана Айжан Кенжиной обсудили расширение числа команд в чемпионате, приватизацию футбольных клубов, а также планы Казахстанской федерации футбола по развитию маркетинга чемпионата.
