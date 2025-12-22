В прямом эфире программы "Важная тема LIVE" подвели итоги чемпионата Казахстана по футболу среди женщин, передает BAQ.KZ.

Вместе со спортивным менеджером женской лиги Казахстана Айжан Кенжиной обсудили расширение числа команд в чемпионате, приватизацию футбольных клубов, а также планы Казахстанской федерации футбола по развитию маркетинга чемпионата.