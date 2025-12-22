  • 22 Декабря, 17:37

Важная тема LIVE: Какие изменения ждут женский чемпионат Казахстана

Сегодня, 16:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
коллаж BAQ.KZ Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41
71
Фото: коллаж BAQ.KZ

В прямом эфире программы "Важная тема LIVE" подвели итоги чемпионата Казахстана по футболу среди женщин, передает BAQ.KZ. 

Вместе со спортивным менеджером женской лиги Казахстана Айжан Кенжиной обсудили расширение числа команд в чемпионате, приватизацию футбольных клубов, а также планы Казахстанской федерации футбола по развитию маркетинга чемпионата.

 

Самое читаемое

Наверх