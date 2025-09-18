  • 20 Сентября, 06:06

Важная тема LIVE: Как Съезд религий отвечает на глобальные вызовы современности

От цифровой трансформации до межпоколенческого разрыва — взгляд духовного лидера

18 Сентября, 18:23
Акорда 18 Сентября, 18:23
18 Сентября, 18:23
Фото: Акорда

В Астане под председательством Президента Казахстана прошел VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Главная тема встречи этого года — "Диалог религий: синергия во имя будущего". В программе "Важная тема LIVE" на BAQ.KZ мы обсудим итоги съезда, глобальные вызовы современности и влияние цифровизации на общество с имамом и президентом Ахмадийской мусульманской общины Марваном Сарваром Гиллом.

В центре внимания — цифровая трансформация и её влияние на духовное развитие человека, риски межпоколенческого разрыва и перспективы активизации работы форума.

