Важная тема LIVE: Как Съезд религий отвечает на глобальные вызовы современности
От цифровой трансформации до межпоколенческого разрыва — взгляд духовного лидера
18 Сентября, 18:23
254Фото: Акорда
В Астане под председательством Президента Казахстана прошел VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Главная тема встречи этого года — "Диалог религий: синергия во имя будущего". В программе "Важная тема LIVE" на BAQ.KZ мы обсудим итоги съезда, глобальные вызовы современности и влияние цифровизации на общество с имамом и президентом Ахмадийской мусульманской общины Марваном Сарваром Гиллом.
В центре внимания — цифровая трансформация и её влияние на духовное развитие человека, риски межпоколенческого разрыва и перспективы активизации работы форума.
