Важная тема LIVE: Как сохранить духовность в эпоху цифровых перемен
От цифровой трансформации до межпоколенческого разрыва — взгляд эксперта в прямом эфире.
18 Сентября, 18:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
18 Сентября, 18:4218 Сентября, 18:42
447Фото: freepik.com
В Астане под председательством Президента Казахстана прошел VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Главная тема встречи этого года — "Диалог религий: синергия во имя будущего". В рамках программы "Важная тема LIVE" на BAQ.KZ мы обсудим итоги съезда, глобальные вызовы современности и влияние цифровизации на общество с политологом Крисом Сайполом.
Эксперт ответит на вопросы о целях участников форума в Астане, трансформации съезда как глобальной площадки, а также обозначил ключевые проблемы современного мира. Особое внимание уделено влиянию цифровой трансформации на духовное развитие человека, рискам межпоколенческого разрыва и перспективам активизации работы форума.
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов