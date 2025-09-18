В Астане под председательством Президента Казахстана прошел VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Главная тема встречи этого года — "Диалог религий: синергия во имя будущего". В рамках программы "Важная тема LIVE" на BAQ.KZ мы обсудим итоги съезда, глобальные вызовы современности и влияние цифровизации на общество с политологом Крисом Сайполом.

Эксперт ответит на вопросы о целях участников форума в Астане, трансформации съезда как глобальной площадки, а также обозначил ключевые проблемы современного мира. Особое внимание уделено влиянию цифровой трансформации на духовное развитие человека, рискам межпоколенческого разрыва и перспективам активизации работы форума.