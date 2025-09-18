Важная тема LIVE: Как технологии влияют на восприятие религии
О рисках такого исхода в интервью нашему информационному порталу рассказал эксперт.
18 Сентября, 15:17
Фото: коллаж BAQ.KZ
VIІI Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане собрал делегатов из нескольких десятках стран. В новом выпуске программы "Важная тема" на BAQ.kz вместе председателем Гражданского альянса Карагандинской области Дмитрием Полтаренко говорим о том, как технологии влияют на восприятие религии и какие риски может нести обычный поиск информации в интернете. Эксклюзивный комментарий в нашем интервью.
