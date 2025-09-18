  • 20 Сентября, 06:06

Важная тема LIVE: Как технологии влияют на восприятие религии

О рисках такого исхода в интервью нашему информационному порталу рассказал эксперт.

18 Сентября, 15:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
коллаж BAQ.KZ 18 Сентября, 15:17
18 Сентября, 15:17
220
Фото: коллаж BAQ.KZ

VIІI Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане собрал делегатов из нескольких десятках стран. В новом выпуске программы "Важная тема" на BAQ.kz вместе председателем Гражданского альянса Карагандинской области Дмитрием Полтаренко говорим о том, как технологии влияют на восприятие религии и какие риски может нести обычный поиск информации в интернете. Эксклюзивный комментарий в нашем интервью. 

 

Самое читаемое

Наверх