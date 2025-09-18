Важная тема LIVE: Как трансформируется религия в современном обществе
О вызовах стоящих перед обществом поговорим с очередным гостем в нашей выездной студии.
18 Сентября, 12:22
В Астане продолжается VIІI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Десятки делегатов из 60 стран мира собрались за общим столом, чтобы противостоять глобальным вызовам. Роль религии в современном обществе меняется. В какую сторону, обсудим в этом выпуске программы "Важная тема LIVE" на BAQ.kz вместе с деканом факультета философии и политологии КазНУ имени аль-Фараби Бекжаном Мейрбаевым.
