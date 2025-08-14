В этом выпуске "Важная Тема LIVE" мы говорим о резонансных случаях насилия, буллинга и жестокого обращения с детьми в Казахстане — от рабства в Жамбылской области до избиений в детских садах и семейных конфликтах в Балхаше.

Гость программы — руководитель Центра психологической поддержки акимата города Астаны Капанова Гульмира Кадырбаевна. Обсудим, как вовремя распознать опасность, как помочь пострадавшему ребёнку и что делать, чтобы подобные трагедии не повторялись. Подробнее — по ссылке.