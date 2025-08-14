Важная тема LIVE: Как защитить детей от насилия и буллинга?
Обсудим, как вовремя распознать опасность и помочь пострадавшему ребёнку.
Сегодня, 15:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:00Сегодня, 15:00
135Фото: коллаж BAQ.KZ
В этом выпуске "Важная Тема LIVE" мы говорим о резонансных случаях насилия, буллинга и жестокого обращения с детьми в Казахстане — от рабства в Жамбылской области до избиений в детских садах и семейных конфликтах в Балхаше.
Гость программы — руководитель Центра психологической поддержки акимата города Астаны Капанова Гульмира Кадырбаевна. Обсудим, как вовремя распознать опасность, как помочь пострадавшему ребёнку и что делать, чтобы подобные трагедии не повторялись. Подробнее — по ссылке.
Самое читаемое
- Стало известно, кто подарил Дженнифер Лопес казахский ювелирный набор
- Не о таком я мечтала: "железная леди" из Актау рассказала о неожиданной популярности
- В машинах из Китая нашли источник потенциальной угрозы для здоровья
- Почему встреча Путина и Трампа пройдёт на Аляске, а не в Москве? Обзор реакции мировых СМИ
- В Атырау осудили военного медика, воевавшего в Украине