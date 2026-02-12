"Важная тема LIVE": Комиссия по конституционной реформе - взгляд изнутри
Отвечаем на главные вопросы, волнующие казахстанцев.
Сегодня, 10:00
127Фото: BAQ.kz
В очередном выпуске программы "Важная тема LIVE" на BAQ.kz обсуждаем работу Комиссии по конституционной реформе. Как готовили проект новой Конституции нам расскажет заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева. Мы спросим какие предложения для проекта Основного закона чаще всего присылали жители страны? Что известно об устройстве будущего однопалатного Парламента – Курултая? Узнаем, как работали участники Комиссии? И почему в формулировках тех или иных статей важно каждое слово? Подробности в нашем интервью.
