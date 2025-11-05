LIVE LIVE
  • 5 Ноября, 17:17

Важная тема LIVE: Медиа будущего и нейросети обсуждают на Astana Media Week

Сегодня, 15:45
Сегодня, 15:45
128

Гостем нового выпуска программы "Важна тема Live" на BAQ.kz стал международный корреспондент телеканала Euronews Денис Локтье. Гость из Франции принял участие в открывающей панельной сессии и поделился своим мнением насчет использования искусственного интеллекта в производстве медиаконтента. Обсуждаем эту темы в нашем интервью в рамках Astana Media Week 2025.

 

 

 

