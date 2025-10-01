"Важная тема LIVE". Продиктовали код мошенникам: Как спасти ситуацию
Разбираем новые методы работы интернет-преступников.
Сегодня, 16:26
Продиктовали по телефону код какому-то незнакомцу? Если для вас это знакомая ситуация – следующее интервью обязательно к просмотру. Все чаще интернет-мошенники стали пользоваться аудио- и видеозвонками в мессенджерах. Они готовы на все, чтобы завладеть вашими деньгами. Даже присвоить себе чужую личность. О новых методах работы преступников в сети расскажет Руслан Тургульдинов, руководитель проекта Nomad Guard TSARKA Group. В интервью программе "Важная тема LIVE" на BAQ.kz он озвучит свежие данные по раскрываемости воровства в интернете и поделится новой информацией по массовой утечке данных граждан Казахстана, о которой сообщали минувшим летом.
