Передвижная студия BAQ.kz продолжает работу на Astana Media Week 2025. Одна из сессий медиа недели, посвященная использованию ИИ была подготовлена АО "QAZCONTENT". Специально для наших зрителей мы поговорили с Председателем Правления медиакомпании. В беседе Айна Задабек раскрыла свое видение будущего для отечественных СМИ. Подробности в интервью.