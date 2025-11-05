Важная тема LIVE: "QAZCONTENT" презентовал свое видение работы с ИИ на AMW-2025
Сегодня, 17:08
Передвижная студия BAQ.kz продолжает работу на Astana Media Week 2025. Одна из сессий медиа недели, посвященная использованию ИИ была подготовлена АО "QAZCONTENT". Специально для наших зрителей мы поговорили с Председателем Правления медиакомпании. В беседе Айна Задабек раскрыла свое видение будущего для отечественных СМИ. Подробности в интервью.
