Важная тема LIVE: Цели Съезда религий, роль веры и вызовы цифровизации
18 Сентября, 10:23
В Астане под председательством Президента Казахстана прошел VIІI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Главная тема встречи этого года стала - "Диалог религий: синергия во имя будущего". В программе "Важная тема LIVE" на BAQ.kz обсудим проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, глобальные вызовы современности, проблемы цифровизации и её влияние на общество с постоянным представителем Всемирного евангелического альянса при ООН в Женеве Гаэтаном Роем.
