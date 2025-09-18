  • 20 Сентября, 06:06

Важная тема LIVE: Цели Съезда религий, роль веры и вызовы цифровизации

18 Сентября, 10:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz. 18 Сентября, 10:23
18 Сентября, 10:23
247
Фото: Akorda.kz.

В Астане под председательством Президента Казахстана прошел VIІI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Главная тема встречи этого года стала - "Диалог религий: синергия во имя будущего". В программе "Важная тема LIVE" на BAQ.kz обсудим проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, глобальные вызовы современности, проблемы цифровизации и её влияние на общество с постоянным представителем Всемирного евангелического альянса при ООН в Женеве Гаэтаном Роем.

Самое читаемое

Наверх