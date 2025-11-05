  • 5 Ноября, 18:50

Важная Тема LIVE: Цифровая журналистика – что ждёт медиа в ближайшие годы

Фото: коллаж BAQ.KZ

В следующем выпуске программы "Важная Тема LIVE" будет обсуждаться, как стремительное развитие технологий изменит современную журналистику.
Гостем студии станет Куат Бахридинов, директор IT-компании NUR.KZ.

Он расскажет, какие вызовы ждут медиа в ближайшие годы, как цифровизация повлияет на человеческий капитал и удастся ли журналистам сохранить творческий потенциал в условиях автоматизации.

Также в эфире поднимутся вопросы о том, сможет ли искусственный интеллект полностью заменить человека в редакции и какие навыки станут ключевыми для журналистов в цифровую эпоху.

