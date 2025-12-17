"Важная тема LIVE": Зачем Казахстану нужен запрет "пропаганды ЛГБТ"
Говорим с представителем родительского сообщества.
Сегодня, 11:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:55Сегодня, 11:55
87Фото: BAQ.kz
В этом интервью на BAQ.kz разбираем, что можно считать пропагандой нетрадиционных отношений и как она может навредить подрастающему поколению? В новом выпуске программы "Важная тема" с нами беседует руководитель алматинского филиала РОО "Казахстанский Союз Родителей" Эвелина Мадзигон. Правда ли, что родительская общественность выступает против сексуального просвещения вне дома? Почему новые законодательные поправки не такие страшные, как их пытаются преподнести в интернете? Узнаете в этом видео.
Самое читаемое
- 44 млрд тенге вложит испанская компания в строительство завода в Кызылординской области
- Какие мероприятия пройдут в регионах в честь Дня Независимости
- Свыше 1,7 тысячи рабочих мест создадут в Туркестанской области благодаря новым производствам
- Казахстан намерен вернуть из Франции граждан, незаконно находящихся в стране
- Самый большой каток Казахстана открылся в Конаеве