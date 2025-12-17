В этом интервью на BAQ.kz разбираем, что можно считать пропагандой нетрадиционных отношений и как она может навредить подрастающему поколению? В новом выпуске программы "Важная тема" с нами беседует руководитель алматинского филиала РОО "Казахстанский Союз Родителей" Эвелина Мадзигон. Правда ли, что родительская общественность выступает против сексуального просвещения вне дома? Почему новые законодательные поправки не такие страшные, как их пытаются преподнести в интернете? Узнаете в этом видео.