Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвящённой 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

В своей речи глава государства отметил значимость Основного закона, подчеркнув его роль в укреплении независимости и формировании современного облика страны.

"30 августа 1995 года была принята новая Конституция – главный документ нашей Независимости. Основной закон открывали слова: “Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой…” Наша Конституция укрепила Независимость и открыла нам путь к процветанию", — отметил Президент.

По его словам, за тридцать лет в Конституцию вносились изменения шесть раз, однако наиболее масштабные и значимые трансформации политико-правовой системы были реализованы в 2022 году.

Президент особо отметил, что несмотря на предложения принять поправки через Парламент, он настоял на другом подходе: "Тогда многие предлагали провести поправки через Парламент. Но, несмотря на трудности, был выбран иной путь. Я решил следовать принципу, согласно которому важнейшие решения, напрямую определяющие будущее страны, должны приниматься только путем референдума".