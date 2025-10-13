Вице-спикер Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева открыла Правительственный час, посвящённый вопросам общественной безопасности. В этот раз заседание проходит на площадке Министерства внутренних дел, что позволит депутатам наглядно ознакомиться с современными технологиями и средствами, которые полиция использует для обеспечения правопорядка, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Тема сегодняшнего "Часа Правительства" чрезвычайно важна. Она посвящена актуальным вопросам обеспечения общественной безопасности", – отметила Еспаева, открывая заседание.

По её словам, обеспечение безопасности граждан – это комплексная задача, требующая участия всех государственных органов. Однако ведущая роль в этом направлении принадлежит Министерству внутренних дел и региональным полицейским департаментам.

Вице-спикер напомнила, что Глава государства в Послании от 2 сентября 2024 года чётко обозначил приоритет: правоохранительные органы должны решительно пресекать и предотвращать правонарушения – от мелкого хулиганства до тяжких преступлений.

"В этой связи Мажилис принял решение заслушать ответственный государственный орган – Министерство внутренних дел. Министерство должно доложить о состоянии общественного порядка, о том, насколько граждане чувствуют себя в безопасности и доверяют полиции и другим правоохранительным органам", – сказала она.

По словам Еспаевой, в последние годы в Казахстане реализуются стратегические программы, направленные на укрепление общественной безопасности. Парламент также активно участвует в совершенствовании законодательства. Усилены наказания за домашнее насилие, преступления против детей, наркопреступления, хулиганство и вандализм. Введены новые составы преступлений – дропперство, принуждение к браку, сталкинг и другие.

Тем не менее, отметила депутат, в медиапространстве ежедневно появляются сообщения о тяжких преступлениях, что формирует у населения ощущение роста криминала.

"Если обратиться к статистике, в прошлом году зарегистрировано 132 778 уголовных правонарушений, а за восемь месяцев текущего года — 88 433. Из них 80% составляют преступления, 20% – уголовные проступки. Несмотря на это, общие показатели по стране за последние пять лет существенно не изменились", – уточнила Еспаева.

В то же время отмечается рост наркопреступлений, хулиганства и разбойных нападений.

"Основная цель сегодняшнего "Часа Правительства" – провести честный анализ ситуации в сфере правопорядка: выяснить, что действительно тревожит общество, и дать объективную оценку работе полиции. Нам нужно понять, насколько эффективно государственные органы принимают меры и нужны ли дополнительные законодательные изменения", – подчеркнула вице-спикер.

На заседание были приглашены представители центральных государственных органов, ответственных за реализацию концепции обеспечения общественной безопасности.