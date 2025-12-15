  • 15 Декабря, 11:53

Важные достижения Казахстана за годы Независимости назвал политолог

О них он подробно рассказал в нашем интервью.

Сегодня, 10:30
BAQ.kz Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30
Фото: BAQ.kz

В новом выпуске программы "Важная тема" накануне Дня Независимости Казахстана вместе с политологом Талгатом Калиевым мы говорим о достижениях нашей страны. В разные десятилетия республика становилась во главе движения по ядерному разоружению, площадкой для урегулирования глобальных кризисов, была флагманом инноваций и научного прогресса. Что ждет Казахстан в будущем? Как укрепляется роль нашего паспорта? И почему Казахстан можно ставить в пример другим государствам? Ответим на эти и другие вопросы в интервью на BAQ.kz

 

