Важные достижения Казахстана за годы Независимости назвал политолог
О них он подробно рассказал в нашем интервью.
Сегодня, 10:30
Фото: BAQ.kz
В новом выпуске программы "Важная тема" накануне Дня Независимости Казахстана вместе с политологом Талгатом Калиевым мы говорим о достижениях нашей страны. В разные десятилетия республика становилась во главе движения по ядерному разоружению, площадкой для урегулирования глобальных кризисов, была флагманом инноваций и научного прогресса. Что ждет Казахстан в будущем? Как укрепляется роль нашего паспорта? И почему Казахстан можно ставить в пример другим государствам? Ответим на эти и другие вопросы в интервью на BAQ.kz.
