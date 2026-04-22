Важные налоговые даты назвали в Казахстане

Налогоплательщикам рекомендуется заранее планировать выполнение своих налоговых обязательств.

Сегодня 2026, 08:09
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК продолжает работу по повышению налоговой дисциплины и информированности налогоплательщиков, передает BAQ.kz.

Комитет напоминает, что своевременная уплата налогов помогает избежать начисления пени и ответственности.

Ежемесячные платежи

Не позднее 20 числа:

  • акцизы (форма 400.00);
  • заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (форма 328.00).

Не позднее 25 числа:

  • корпоративный подоходный налог (КПН), удержанный у источника выплаты (формы 101.03, 101.04);
  • авансовые платежи по КПН (форма 101.02);
  • индивидуальный подоходный налог (ИПН) и социальный налог (форма 200.00);
  • ИПН с доходов нерезидентов (форма 200.02);
  • ИПН и социальные платежи по специальным налоговым режимам (формы 910.00, 920.00).

Квартальные платежи

(не позднее 25 февраля, 25 мая, 25 августа и 25 ноября):

  • налог на добавленную стоимость (НДС) (форма 300.00);
  • налог на игорный бизнес (форма 710.00);
  • налог на имущество (текущие платежи) (форма 701.01);
  • плата за пользование земельными участками (форма 851.00);
  • плата за использование водных ресурсов (форма 860.00);
  • плата за негативное воздействие на окружающую среду (форма 870.00);
  • плата за цифровой майнинг (форма 880.00);
  • налог на добычу полезных ископаемых и другие платежи недропользователей (форма 590.00);
  • обязательные отчисления и платежи (форма 641.00);
  • платежи по контрактам недропользования (форма 500.00);
  • исполнение налоговых обязательств в натуральной форме (форма 531.00).

Годовые и другие сроки

Не позднее 10 апреля:

  • КПН (формы 100.00, 110.00, 150.00);
  • КПН у источника выплаты нерезидентов (форма 101.04);
  • ИПН по предпринимательской деятельности (форма 220.00);
  • налог на транспорт, землю и имущество (форма 700.00);
  • альтернативный налог на недропользование (форма 600.00);
  • платежи недропользователей и обязательства в натуральной форме (формы 531.00, 590.00).

Не позднее 10 июля:

  • ИПН физического лица-нерезидента (форма 270.00).

Не позднее 25 сентября:

  • декларация о доходах и имуществе (форма 270.00).

Не позднее 1 октября:

  • налог на имущество физических лиц.

Специальные налоговые режимы

  • СНР на основе упрощенной декларации (форма 910.00) — до 25 августа 2026 года и 25 февраля 2027 года.
  • СНР для крестьянских и фермерских хозяйств (форма 920.00) — до 10 ноября 2026 года и 10 апреля 2027 года.

Подписной бонус (форма 510.00)

Уплата производится:

  • в течение 20 рабочих дней после признания победителем конкурса или подписания протокола переговоров;
  • в течение 10 рабочих дней со дня выдачи лицензии;
  • в течение 20 рабочих дней при внесении изменений в контракт на недропользование;
  • в течение 20 рабочих дней с даты получения разрешения на добычу подземных вод.

Комитет рекомендует налогоплательщикам заранее планировать выполнение своих налоговых обязательств и платить вовремя.

