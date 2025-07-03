Важный участок дороги перекроют на левом берегу Астаны
Изменения в движении на бульваре Нуржол.
Сегодня, 09:33
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Сегодня, 09:33Сегодня, 09:33
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Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает, что в связи с продолжением работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна на бульваре Нуржол, с 3 по 4 июля будет временно изменено движение на участке от проспекта Мангилик Ел до улицы Туркестан, передает BAQ.KZ.
В эти дни движение будет перекрыто поэтапно: сначала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, а затем - от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел.
Водителей и пешеходов просят ранее учитывать изменения в организации движения и выбирать альтернативные маршруты. Для безопасности граждан и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
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