Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает, что в связи с продолжением работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна на бульваре Нуржол, с 3 по 4 июля будет временно изменено движение на участке от проспекта Мангилик Ел до улицы Туркестан, передает BAQ.KZ.

В эти дни движение будет перекрыто поэтапно: сначала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, а затем - от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел.

Водителей и пешеходов просят ранее учитывать изменения в организации движения и выбирать альтернативные маршруты. Для безопасности граждан и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.