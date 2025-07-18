ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" информирует: с 18 по 21 июля на улице Сыганак стартуют работы по среднему ремонту дорожного покрытия, передает BAQ.KZ.

Ремонт затронет участок от улицы Сауран до улицы Акмешит.

В связи с проведением работ движение автотранспорта на данном отрезке будет частично ограничено. Однако полностью перекрывать дорогу не планируется — проезд будет организован поэтапно, по одной стороне улицы, в обоих направлениях.

Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать маршрут, чтобы избежать пробок и сэкономить время в пути. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам — работы направлены на повышение качества дорожной инфраструктуры города.