Важный участок дороги перекроют на левом берегу Астаны
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" информирует: с 18 по 21 июля на улице Сыганак стартуют работы по среднему ремонту дорожного покрытия, передает BAQ.KZ.
Ремонт затронет участок от улицы Сауран до улицы Акмешит.
В связи с проведением работ движение автотранспорта на данном отрезке будет частично ограничено. Однако полностью перекрывать дорогу не планируется — проезд будет организован поэтапно, по одной стороне улицы, в обоих направлениях.
Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать маршрут, чтобы избежать пробок и сэкономить время в пути. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам — работы направлены на повышение качества дорожной инфраструктуры города.
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