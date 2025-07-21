Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщает о проведении среднего ремонта дорожного полотна на улице Сыганак. Об этом информирует официальный сайт городского акимата, передает BAQ.KZ.

В связи с ремонтными работами до 25 мая будет полностью перекрыто движение на двух ключевых участках улицы Сыганак:

- от проспекта Кабанбай батыра до улицы Қазақ радиосы,

- от улицы Қазақ радиосы до улицы Сауран.

Власти столицы призывают жителей и гостей города учитывать ограничения при планировании маршрутов, чтобы избежать пробок и задержек. На месте будут установлены временные дорожные знаки и схемы объезда.

Управление транспорта приносит извинения за временные неудобства и подчёркивает, что проводимые работы направлены на улучшение качества городских дорог и безопасности дорожного движения.