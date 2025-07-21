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Важный участок дороги перекроют на левом берегу Астаны

В столице продолжаются масштабные дорожные работы.

Сегодня, 18:28
АВТОР
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Важный участок дороги перекроют на левом берегу Астаны Сегодня, 18:28
Сегодня, 18:28
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Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщает о проведении среднего ремонта дорожного полотна на улице Сыганак. Об этом информирует официальный сайт городского акимата, передает BAQ.KZ.

В связи с ремонтными работами до 25 мая будет полностью перекрыто движение на двух ключевых участках улицы Сыганак:
- от проспекта Кабанбай батыра до улицы Қазақ радиосы,
- от улицы Қазақ радиосы до улицы Сауран.

Власти столицы призывают жителей и гостей города учитывать ограничения при планировании маршрутов, чтобы избежать пробок и задержек. На месте будут установлены временные дорожные знаки и схемы объезда.

Управление транспорта приносит извинения за временные неудобства и подчёркивает, что проводимые работы направлены на улучшение качества городских дорог и безопасности дорожного движения.

 
 

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