В Жетысуской области зафиксировано землетрясение в 50 километрах к юго-востоку от города Текели, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный центр данных Казахстана.

По оперативной информации Казахстанского центра данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра РК, подземные толчки были зарегистрированы 4 апреля 2026 года в 12:40 по времени Астаны (07:40 по Гринвичу).

Координаты эпицентра составили 44,78 градуса северной широты и 79,66 градуса восточной долготы. Магнитуда землетрясения составила 3,7, энергетический класс — 8,6.

Напомним, ранее сообщалось о землетрясении, которое ощущалось на юге Казахстана.