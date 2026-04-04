Вблизи города Текели произошло землетрясение
Магнитуда землетрясения составила 3,7.
4 Апреля 2026, 21:02
Фото: Pixabay.com
В Жетысуской области зафиксировано землетрясение в 50 километрах к юго-востоку от города Текели, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный центр данных Казахстана.
По оперативной информации Казахстанского центра данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра РК, подземные толчки были зарегистрированы 4 апреля 2026 года в 12:40 по времени Астаны (07:40 по Гринвичу).
Координаты эпицентра составили 44,78 градуса северной широты и 79,66 градуса восточной долготы. Магнитуда землетрясения составила 3,7, энергетический класс — 8,6.
Напомним, ранее сообщалось о землетрясении, которое ощущалось на юге Казахстана.
