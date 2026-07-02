Вблизи Костаная началось строительство экопарка площадью 43,8 гектара

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов вместе с общественными деятелями, ветеранами труда и активной молодежью ознакомился с ходом строительства гостиничного комплекса Marriott в областном центре, посетил объекты в микрорайоне «Астана» и принял участие в церемонии начала строительства экопарка.

Глава государства неоднократно подчеркивал важность создания благоприятного инвестиционного климата, развития малого и среднего бизнеса, а также современной туристической и сервисной инфраструктуры.

«В связи с приходом новых инвесторов и ростом деловой активности увеличивается спрос на современную гостиничную инфраструктуру. Учитывая это, в Костанае будут построены гостиничные комплексы всемирно известных брендов Marriott, Novotel и Holiday Inn», – отметил глава региона.

Строительство гостиничного комплекса Marriott полностью осуществляется за счет частных инвестиций. Помимо гостиничных номеров, комплекс будет включать рестораны, конференц-зал, переговорные комнаты, фитнес-зал, бассейн и другие объекты сферы услуг. В результате реализации проекта будет создано 140 новых рабочих мест.

Стоит отметить, что гостиничный комплекс Marriott в Костанае станет третьим в Казахстане после Астаны и Атырау.

В микрорайоне «Астана» на территории площадью 200 гектаров планируется строительство 154 многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день введены в эксплуатацию 10 домов, строительство еще 23 домов продолжается. Из них 13 планируется сдать в эксплуатацию уже в текущем году.

В соответствии с поручением Президента страны о создании экопарков в крупных городах и областных центрах, в регионе будут открыты две новые парковые зоны.

В лесном фонде вблизи города Костаная началось строительство экопарка площадью 43,8 гектара. Здесь будут оборудованы парковки, беговые и велосипедные дорожки, спортивные и детские игровые площадки, зоны отдыха с лавочками, а также автомобильная стоянка. Кроме того, предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода, ведущего к микрорайону «Астана».