Вдвое больше фур и вшестеро больше людей: как обновят пункт пропуска «Тажен» на границе с Узбекистаном
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Пункт пропуска «Тажен» на границе Казахстана и Узбекистана после модернизации сможет принимать вдвое больше грузовиков и в шесть раз больше людей. Очередей на границе должно стать меньше, а закончить стройку планируют в 2027 году.
Сегодня через «Тажен» в Бейнеуском районе Мангистауской области в сутки въезжают 250 грузовиков и столько же выезжают. После обновления пропускная способность вырастет до 1 000 грузовых машин в сутки, а число людей, которых пост сможет пропустить, увеличится с 1 000 до 6 000.
Модернизацию начали в 2025 году, проект выполняет ТОО «Проектная фирма Архон». Сейчас на объекте работают 51 рабочий, 5 инженерно-технических работников и 10 единиц спецтехники.
На посту проводят таможенный контроль грузов, радиационный, санитарно-эпидемиологический и транспортный контроль, а пограничники проверяют документы. После модернизации инфраструктура и процедуры будут отвечать современным требованиям, и проходить границу станет быстрее.
Очереди на границе Президент назвал одной из проблем в недавнем Послании народу Казахстана.
«В следующем году нужно завершить качественную реконструкцию всех автомобильных пунктов пропуска», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Ход работ проверил аким области Нурдаулет Килыбай и поручил подрядчику ускориться, не жертвуя качеством.
«Полноценного запуска поста «Тажен» ждет население. Поэтому ускорьте строительные работы, обеспечьте качественную реализацию проекта в соответствии с установленными требованиями», – сказал аким.
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