Вебкам по-казахстански: почему в стране процветает цифровая проституция. Документальный фильм
Вебкам-бизнес в Казахстане признали разновидностью проституции в 2024 году.
Киберпроституция – новая форма теневого бизнеса, стремительно развивающаяся в Казахстане через Telegram и анонимные онлайн-платформы. За последние 3 года прекращена деятельность 3 крупных организованных преступных групп, занимавшихся изготовлением и распространением порнографических материалов через Интернет. Документальный фильм "Вебкам по-казахстански: почему в стране процветает цифровая проституция" раскрывает, как работает эта индустрия: от вербовки девушек до сложных схем заработка и вывода денег за рубеж. Кто стоит за вебкам-агентствами? Почему рынок онлайн-интима растёт, несмотря на запреты и ужесточение законов? И какова настоящая цена лёгких денег? Новый документальный фильм BAQ.KZ основан на фактах, цифрах и историях тех, кто оказался по ту сторону экрана.
