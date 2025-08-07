Вебкам-студии под видом модельных агентств заработали 1 млрд тенге
Полиция прикрыла сеть вебкам-студий в ВКО.
Полиция ВКО совместно с прокуратурой провела масштабную операцию по ликвидации сети вебкам-студий, замаскированных под модельные агентства, передает BAQ.KZ.
Активность преступной группы охватывала более 10 городов, включая Усть-Каменогорск. В студиях проводились онлайн-трансляции откровенного характера с участием девушек от 18 до 25 лет, которым обещали доход до 2 млн тенге в месяц.
Следствием установлено, что общий доход организаторов превысил 1 млрд тенге.
Оперативники изъяли более 120 единиц компьютерной техники, веб-камер, профессионального освещения и другого оборудования.
По делу задержаны 14 участников ОПГ, включая одного из главных организаторов. Все они арестованы. Досудебное расследование находится на финальной стадии.
В полиции призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на сомнительные предложения о "лёгком заработке", особенно при отсутствии официальной регистрации деятельности.
