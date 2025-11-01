Аким города Дархан Сатыбалды провёл вечерний обход и проверил работу декоративно-архитектурного и уличного освещения, передаёт BAQ.KZ.

По информации акимата, работы ведутся в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Основной акцент — на эстетике архитектурных объектов и безопасности жителей в вечернее время.

Уже завершена подсветка 21 здания по ключевым адресам — пр. Абая, ул. Достык и Кунаева. Установлено более 1600 современных LED-светильников.

На ул. Тулебаева заменено 97 светильников на новые светодиодные, обеспечивающие более равномерное освещение и снижение энергопотребления.

Подсветка ЖК "Самал De Luxe" с 664 светильниками придала зданию выразительный и современный облик.