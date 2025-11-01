Вечерняя эстетика Алматы: в городе обновляют архитектурно-декоративное освещение
Модернизация сети освещения продолжается на центральных улицах и в жилых массивах.
Сегодня, 20:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:21Сегодня, 20:21
147Фото: Акимат города Алматы
Аким города Дархан Сатыбалды провёл вечерний обход и проверил работу декоративно-архитектурного и уличного освещения, передаёт BAQ.KZ.
По информации акимата, работы ведутся в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Основной акцент — на эстетике архитектурных объектов и безопасности жителей в вечернее время.
Уже завершена подсветка 21 здания по ключевым адресам — пр. Абая, ул. Достык и Кунаева. Установлено более 1600 современных LED-светильников.
На ул. Тулебаева заменено 97 светильников на новые светодиодные, обеспечивающие более равномерное освещение и снижение энергопотребления.
Подсветка ЖК "Самал De Luxe" с 664 светильниками придала зданию выразительный и современный облик.
Самое читаемое
- Международные партнерства и AI-программы: Kozybayev University задаёт тренды
- Автолизинг для казахстанцев: почему новая программа может стать дороже кредита
- Пять казахстанских вузов вошли в престижный рейтинг Times Higher Education
- 32 села под угрозой: в акимате ВКО рассказали, как будут упразднять полупустые деревни
- Налоговая получит доступ к счетам казахстанцев: чего ждать и есть ли повод для тревоги