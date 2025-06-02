Астанчане придумали необычный способ борьбы с комарами и мошками — прогуливаются в сетках, передает BAQ.KZ.

В социальных сетях распространяется видео, на котором жители Астаны прогуливаются вдоль набережной, укутав себя и детей в защитные сетки.

Такой "сеточный выход" вызвал бурную реакцию пользователей:

"Лютый прикол", "Они гении", "Где купить такие сетки от комаров?", — пишут в комментариях.

Другие жалуются, что ситуация с насекомыми в столице становится все более напряжённой:

"Мошки роятся десятками, меня прям через джинсы покусали", — пишут жители районов у 80-й школы и парка.

Напомним, что с 22 апреля в Астане стартовала масштабная дезинсекционная кампания, которая продлится до сентября. Обработка территории проводится в шесть туров и включает опрыскивание водоемов, парков, скверов и жилых массивов.

По данным акимата, для обработки используются биопрепараты, безопасные для людей и животных. Работы проводятся ночью – с 21:00 до 04:00 – с привлечением спецмашин, квадрокоптеров и даже лодок для труднодоступных мест.

Власти подчеркивают, что цель – не полное уничтожение насекомых, а снижение их численности при сохранении баланса экосистемы. Тем временем горожане находят свои оригинальные способы защиты — и делают это с юмором и изобретательностью.

Ранее необычный способ борьбы с комарами нашли в Павлодаре.