Компания Microsoft в рамках проекта Project Silica продемонстрировала систему долговременного хранения данных на основе боросиликатного стекла и фемтосекундных лазеров, сообщает BAQ.kz.

По оценке разработчиков, информация в таком носителе может сохраняться читаемой до 10 тысяч лет — даже при температуре около 290 градусов Цельсия. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Человечество веками ищет способ надежно сохранять знания. Устная традиция зависит от памяти рассказчика, глиняные таблички и бумага разрушаются со временем, жесткие диски изнашиваются, а твердотельные накопители теряют заряд. Сегодня HDD рекомендуют обновлять каждые десять лет, что требует затрат и постоянного контроля.

Ранее рассматривались альтернативы — от алмазов до хранения данных в ДНК, однако они сталкиваются с проблемами стоимости, сложности или ограниченной масштабируемости. Стекло давно считалось перспективным носителем, но прежние технологии требовали либо дорогих материалов, либо сложного оборудования.

В проекте Silica исследователи сделали ставку на доступное боросиликатное стекло — тот же материал, из которого производят лабораторную посуду и жаропрочные изделия. В отличие от кварцевого стекла, в нем сложно формировать микропустоты лазером, однако ученые использовали иной подход: фемтосекундный лазер меняет показатель преломления внутри материала. Эти микроскопические изменения затем считываются специальной оптикой.

Как отметил руководитель проекта в Microsoft Research Ричард Блэк, стекло «выдерживает легкие формы пренебрежения»: его можно нагревать, царапать или даже кипятить без потери данных. При этом после записи носитель не требует энергии для поддержания информации.

Разработчики рассчитывают, что технология может стать новым стандартом для архивного хранения — там, где данные должны сохраняться столетиями без обслуживания и риска утраты.