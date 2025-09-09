Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, который провёл полгода в VIP-палате полицейского госпиталя, теперь обязан отбыть наказание в тюрьме, передает BAQ.KZ.

Верховный суд страны постановил, что пребывание в больнице не засчитывается в срок заключения, сообщает Thairath TV. 76-летний политик был осуждён за злоупотребление властью и коррупцию и приговорён к одному году тюремного заключения, однако всё это время он находился в больнице с жалобами на сердце и давление. Суд признал, что серьёзных заболеваний у Чинавата не было, а госпитализация использовалась для избежания тюрьмы.

После оглашения решения Таксина Чинавата сразу же доставили в тюремный комплекс "Клонг Прем" в Бангкоке, где он начнёт отбывать срок. На заседании суда присутствовала его дочь и политическая наследница Паэтонгтарн Чинават, которая выразила гордость за отца и отметила его вклад в страну. Она также напомнила, что Таксин стал первым премьер-министром Таиланда, оказавшимся в заключении, что, по её словам, является тяжёлым испытанием.

Таксин Чинават возглавлял правительство с 2001 по 2006 год и после военного переворота провёл 15 лет в эмиграции. Его партия "Пхыа Тхаи" долгое время оставалась влиятельной силой в политике Таиланда. Однако в августе нынешнего года Конституционный суд отстранил от должности премьер-министра его дочь Паэтонгтарн, что стало серьёзным ударом для политического клана Чинаватов. Несмотря на это, эксперты считают, что даже находясь в тюрьме, Таксин будет сохранять влияние и искать пути сокращения срока.

Паэтонгтарн Чинават, ставшая в августе 2024 года самой молодой главой правительства страны, недавно оказалась в центре политического скандала, что привело к массовым протестам и смене власти. Новый премьер-министр — лидер партии "Бхумджаитай" Анутина Чарнвиракул — уже возглавляет кабинет министров.