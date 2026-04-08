Ведущие компании Китая представят уникальные технологии и комплексные решения в сфере «зелёной» энергетики на выставке RES 2026 EXPO в Астане.

Разработки, уже доказавшие свою эффективность и готовые к внедрению в странах Центральной Азии, покажут в рамках деловой программы «Зелёные технологии Китай – Центральная Азия».

Среди участников — глобальные лидеры «зелёной» трансформации. Компания LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. представит решения в области солнечной энергетики и декарбонизации, а Li Auto — разработки в сфере интеллектуального электротранспорта. Инфраструктурные решения для энергетики, включая зарядные станции и системы накопления энергии, продемонстрирует Shenzhen Aswan New Energy Technology Co., Ltd. Сегмент возобновляемых источников энергии также представят Dongguan TGpro New Energy Technology Co., Ltd. и Solarway.

Кроме того, Wuhan City Environment Protection Engineering Limited покажет комплексные решения в области водоочистки, управления отходами и циркулярной экономики. Технологии экологического мониторинга и промышленной безопасности представит Lihe Technology (Lihero), а проекты переработки отходов — Walle Reclamation.

Решения по очистке воздуха продемонстрирует Qingdao Huashijie New Material Technology Group Co., Ltd., международный опыт экологического инжиниринга — Tialoc Singapore Pte Ltd. Цифровые инструменты управления природными ресурсами представит TIRAIN Technologies, а финансовые решения для устойчивых проектов — China Construction Bank Corporation Astana Branch.

Региональный экологический саммит и Международная выставка RES 2026 EXPO пройдут в Астане с 22 по 24 апреля. Соорганизатором мероприятия выступает Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов.

RES 2026 EXPO считается одной из крупнейших региональных площадок, посвящённых устойчивому развитию и экологическим технологиям. В деловую программу войдут более 30 сессий, выстроенных по принципу «от стратегии к практике». Основное внимание будет уделено прикладным решениям для энергетики, инфраструктуры и управления ресурсами.

Помимо деловой программы, на площадке выставки пройдут конкурс экологических стартапов, отраслевые экспертные сессии и презентации инновационных решений, направленных на устойчивое развитие региона. Ожидается, что RES 2026 EXPO станет площадкой для выработки практических решений и заключения партнёрств, способствующих формированию новой экономики устойчивого роста в Центральной Азии.

