Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления на заседании Совета по развитию искусственного интеллекта высказался о развитии этой отрасли в мире, передает BAQ.KZ.

"Ведущие страны мира уже признали искусственный интеллект стратегическим ресурсом XXI века, выделяя значительные ресурсы на его развитие", - сказал Президент.

Он отметил, что Китай реализует государственную программу по ИИ, которая предусматривает комплексную интеграцию технологий ИИ в экономику, науку и социальную сферу. США реализуют стратегию, направленную на обеспечение мирового лидерства в этой области.

Объединённые Арабские Эмираты также добились значительных успехов в этой области и рассматривают ИИ как важнейшую часть государственной политики, сказал Глава государства.

По его мнению, эти примеры подтверждают новую глобальную парадигму: ИИ — главный фактор глобальной технологической конкурентоспособности.

Казахстан не может оставаться в стороне, подчеркнул Токаев. При этом он подчеркнул, что речь идет не о лидерстве в регионе или за его пределами, а о превращении Казахстана в передовое, цивилизованное общество.