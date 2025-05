Ведущий и корреспондент CNN Макс Фостер впервые приедет в Астану в рамках международного турне телешоу What We Know (Что мы знаем). Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном накануне, передает BAQ.KZ.

Он посетит Международный форум Астана, который состоится 29-30 мая.

"Это будет первый раз, когда мы отправимся с шоу в путь", - отметил он.

В столице Казахстана Фостер планирует провести ряд интервью с влиятельными спикерами, среди которых — премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и директор Международной организации по миграции при ООН Эми Поуп. Также ожидаются беседы с другими участниками крупного международного форума.

По словам журналиста, в центре внимания программы будут глобальные и сложные вызовы, обсуждаемые на высоком уровне. Команда CNN намерена донести их суть до широкой аудитории с помощью экспертов, способных объяснить происходящее "четко и понятно".