Ведущий CNN Макс Фостер посетит Астану с программой "Что мы знаем"
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Ведущий и корреспондент CNN Макс Фостер впервые приедет в Астану в рамках международного турне телешоу What We Know (Что мы знаем). Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном накануне, передает BAQ.KZ.
Он посетит Международный форум Астана, который состоится 29-30 мая.
"Это будет первый раз, когда мы отправимся с шоу в путь", - отметил он.
В столице Казахстана Фостер планирует провести ряд интервью с влиятельными спикерами, среди которых — премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и директор Международной организации по миграции при ООН Эми Поуп. Также ожидаются беседы с другими участниками крупного международного форума.
По словам журналиста, в центре внимания программы будут глобальные и сложные вызовы, обсуждаемые на высоком уровне. Команда CNN намерена донести их суть до широкой аудитории с помощью экспертов, способных объяснить происходящее "четко и понятно".
"Я вполне уверен, что у нас есть экспертиза от нужных людей, которые могут все объяснить, чтобы мы все могли это понять", - подчеркнул Макс Фостер.
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