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Ведутся ли дела в отношении Бауыржана Байбека и его отца

Сегодня, 14:03
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 14:03
Сегодня, 14:03
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Фото: BAQ.KZ

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов прокомментировал вопрос журналистов на брифинге в Мажилисе о наличии дела в отношении экс-акима Алматы Баурыжана Байбека, передаёт BAQ.KZ. 

Баурыжан Байбек и его отец – Кыдыргали упоминались в деле ОПГ Коспаев.

"В отношении Байбека никаких зарегистрированных уголовных дел у нас не имеется. Ни отца, ни сына. Что касается Коспаева состоялся приговор. Есть имущество, которое было конфисковано. Есть также выделенное уголовное дело, в рамках которого еще, возможно, предстоит дать правовую оценку некоторым лицам.

Там есть и должностные лица, которые при строительстве принимали какие-то решения, есть другие неустановленные лица, которые помогали этой организованной преступной группе - где-то помогали скрываться. Есть лица, которые помогали скрыть активы", - сообщил замглавы Агентства по финмониторингу.

В январе 2025 года был вынесен приговор Елдосу Коспаеву. Его приговорили к 15 годам заключения.

Преступную группу Коспаева подозревали в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей, а также осуществлении теневого бизнеса на территории Алматы и Алматинской области.

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