Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов прокомментировал вопрос журналистов на брифинге в Мажилисе о наличии дела в отношении экс-акима Алматы Баурыжана Байбека, передаёт BAQ.KZ.

Баурыжан Байбек и его отец – Кыдыргали упоминались в деле ОПГ Коспаев.

"В отношении Байбека никаких зарегистрированных уголовных дел у нас не имеется. Ни отца, ни сына. Что касается Коспаева состоялся приговор. Есть имущество, которое было конфисковано. Есть также выделенное уголовное дело, в рамках которого еще, возможно, предстоит дать правовую оценку некоторым лицам.

Там есть и должностные лица, которые при строительстве принимали какие-то решения, есть другие неустановленные лица, которые помогали этой организованной преступной группе - где-то помогали скрываться. Есть лица, которые помогали скрыть активы", - сообщил замглавы Агентства по финмониторингу.