Великобритания и США подпишут соглашение по технологиям во время визита Трампа
Визит Дональда Трампа в Великобританию запланирован на вторник.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Великобритания и США готовятся заключить так называемое "революционное технологическое соглашение" в ходе государственного визита президента США Дональда Трампа в Лондон, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.
В Департаменте науки, инноваций и технологий Великобритании подчеркнули, что новый договор создаст дополнительные возможности для бизнеса и потребителей по обе стороны Атлантики. Подробности соглашения пока не раскрываются.
"Передовые технологии, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления, способны изменить нашу жизнь. Они открывают новые перспективы в лечении заболеваний и улучшении общественных услуг", — заявила глава ведомства Лиз Кендалл.
Визит Дональда Трампа в Соединённое Королевство начнётся во вторник и продлится три дня. Его будут сопровождать глава компании Nvidia Дженсен Хуанг и руководитель OpenAI Сэм Альтман, что подчеркивает значимость технологической повестки предстоящих переговоров.
Самое читаемое