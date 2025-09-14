Великобритания и США готовятся заключить так называемое "революционное технологическое соглашение" в ходе государственного визита президента США Дональда Трампа в Лондон, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

В Департаменте науки, инноваций и технологий Великобритании подчеркнули, что новый договор создаст дополнительные возможности для бизнеса и потребителей по обе стороны Атлантики. Подробности соглашения пока не раскрываются.

"Передовые технологии, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления, способны изменить нашу жизнь. Они открывают новые перспективы в лечении заболеваний и улучшении общественных услуг", — заявила глава ведомства Лиз Кендалл.

Визит Дональда Трампа в Соединённое Королевство начнётся во вторник и продлится три дня. Его будут сопровождать глава компании Nvidia Дженсен Хуанг и руководитель OpenAI Сэм Альтман, что подчеркивает значимость технологической повестки предстоящих переговоров.