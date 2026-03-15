Великобритания рассматривает возможность поставок союзникам на Ближнем Востоке дронов-перехватчиков Octopus, разработанных в рамках оборонного сотрудничества с Украиной, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Sunday Telegraph.

Лондон и Киев подписали соглашение о производстве этих беспилотников на территории Великобритании в конце 2025 года, а их сборка началась в январе. По данным Министерства обороны Украины, объем выпуска может достигать нескольких тысяч аппаратов в месяц.

По информации издания, британские власти считают, что Octopus могут эффективно противодействовать иранским беспилотникам Shahed. В связи с этим рассматривается возможность передачи союзникам в регионе нескольких тысяч таких дронов.