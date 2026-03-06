Великобритания, Украина и ряд европейских стран объявили бойкот церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 в Италии. Причиной стало решение допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальными флагами, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.

По заявлению правительства Великобритании, официальные представители страны и сборная не будут присутствовать на церемониях открытия и закрытия Игр. В Лондоне подчеркнули, что Россия и Беларусь не должны быть представлены в международном спорте, пока продолжается война в Украине.

Ранее о бойкоте также сообщили Украина, Германия, Польша, Чехия, Нидерланды, Канада, Финляндия, Эстония и Латвия.

По данным организаторов, на Паралимпиаде выступят шесть спортсменов из России и четыре из Беларуси. Их участие стало возможным после того, как в сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет восстановил членство паралимпийских комитетов двух стран.

Дополнительным фактором стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который частично удовлетворил апелляции российских и белорусских спортсменов и позволил им участвовать в соревнованиях под национальной символикой.