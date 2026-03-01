Великобритания разрешила транзит казахстанской нефти через российскую «Транснефть»
Допускается поставка, покупка и перевозка нефти.
Власти Великобритании сделали исключение из действующих антироссийских санкций, разрешив операции с казахстанской нефтью, транспортируемой через инфраструктуру Транснефти. Об этом говорится в генеральной лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), передает BAQ.KZ.
Согласно принятому решению, допускается поставка, покупка и перевозка нефти казахстанского происхождения, даже если она проходит транзитом через территорию России и систему «Транснефти» и её дочерних структур.
При этом установлены чёткие условия: нефть должна быть исключительно казахстанского происхождения и не принадлежать лицам, связанным с Российской Федерацией.
Также разрешены финансовые операции, связанные с такими поставками, включая их обработку британскими банками. Участники сделок обязаны вести отчётность и хранить документацию не менее шести лет.
Лицензия вступила в силу 19 марта 2026 года и будет действовать до 18 марта 2028 года. При этом власти Великобритании оставляют за собой право в любой момент изменить условия или полностью отменить разрешение.
Отмечается, что данное послабление распространяется исключительно на казахстанскую нефть и не затрагивает остальные санкционные ограничения в отношении России.
